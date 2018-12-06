Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, 24 Haziran seçimleri sonrası Genel Başkan Meral Akşener istifa rest çekmiş, ardından da kongreyi toplamıştı. Kongrede yeniden seçilen Akşener, ilk iş olarak il teşkilatlarını istifaya çağırmış ve yaklaşık yarısında yeni isimler göreve getirilmişti.

45 GÜN İÇİNDE KONGRE YAPMASI GEREKİYOR

Parti tüzüğüne göre, atanan yönetimlerin 45 gün içinde il kongresini yapması gerekiyor. Ancak bu süre aşılınca teşkilattan itirazlar yükselmeye başladı. İstanbul'da teşkilat, mahkemeden, kongreyi toplamak üzere kayyım atanması istendi. Başka kentlerde de teşkilatların mahkemelere başvurabileceği değerlendiriliyor.

GENEL MERKEZ İKNAYA ÇALIŞIYOR

Genel merkezin, partilileri mahkemeye gitmemeleri için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre genel merkez, mahkemelerde itiraz sürecini de sonuna kadar kullanıp, davaları zamana yayacak. MHP içindeyken muhalif hareketi başlattıkları dönemde seçimli olağanüstü kurultay toplanması için yargı sürecini kullanan İYİ Partililer, şimdi MHP’ye genel merkezinin taktiğiyle mahkemelerde itiraz süreçlerini kullanacak.

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