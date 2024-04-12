İYİ Parti'den o iddialara yalanlama

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin ortaya atılan iddialar yalanlandı.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı yazılı açıklama yaparak, ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.