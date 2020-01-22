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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Erdoğan parlamenter sisteme geçecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve erken seçim tartışmaları vardı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parlamenter sisteme geçeceğini iddia etti

Meral Akşener
HABERTURK.COM

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerini ağırlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gazetecilerle sohbet etti, soruları yanıtladı. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in de bulunduğu toplantıda konuşan Akşener, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğini düşünüyorum, erken seçimi de öngörmüyorum" diye konuştu.

 "BİRİSİNİN KAFASINA TAŞ DÜŞSE SAYIN ERDOĞAN'DAN BİLİNİYOR"

Akşener, konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke tutsaydı. Keşke biz referandumda 'hayır' için çalışırken söylediklerimizde haksız çıksaydık. Biz yanılmış olsaydık keşke. Ama maalesef tutmadı. Birinin kafasına taş düşse, sayın Erdoğan'dan bilindiği ve ona ilzam edildiği bir sonuçla karşı karşıyayız. Toplumun tüm kesimlerin fikrinin alındığı ve çağa uygun, yıllardır söylenegelir sivil anayasa, bir türlü başarılamayan, kısa, öz, açık seçik bir anayasa ile birlikte iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye için elzem olduğunu düşünüyoruz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme sayın Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum.

"2023'E KADAR SÜRE VAR NİÇİN ERKEN SEÇİM KARARI ALSIN Kİ"

Seçim ne zaman olur? Şimdi kendimi sayın Erdoğan'ın yerine koyuyorum, empati yapıyorum. Elinizde 2023'e kadar bir süre var. Niye onu ortadan kaldırırsınız? Onun için seçimi öngörmüyorum. Durup dururken niye seçim yapsın?

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