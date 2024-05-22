Uzmanlar dengeli yaşamın tüyolarını verdi

İyi yaşam festivali Wibe Fest'e katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Festivale katılanlar, kişisel gelişim atölyelerinden yoga ve nefes terapisi seanslarına, sağlıklı beslenmeden feng shui önerilerine, mindfulness pratiklerinden ayurvedik beslenmeye kadar iyi yaşama dair pek çok etkinlikle eğlendi.

Alanında uzman eğitmenlerin liderliğinde düzenlenen festivalde katılımcılar, hem iyi yaşama dair bilgi sahibi olurken hem de uygulamaları deneyimledi.

Etkinliklerde mindfulness eğitmeni Prof. Dr. Zümra Atalay, wellbeing ve ayurveda eğitmeni Ebru Şinik, bütüncül sağlık uzmanı Uzm. Dr. Burak Ayhan, yüz yogası eğitmeni Oya Acar, feng shui uzmanı Esra Koyuncu, mindfulness ve aromaterapi eğitmeni Aslı Taşdemiroğlu, yoga terapisti Elif İmrahor, yoga eğitmeni Filiz Keçeci ve Seray Karakoç, Uzm. Klinik Psikolog Fundem Ece ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram uzmanlık alanlarına ait deneyim ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

DENGELİ YAŞAMA DAİR ÖNERİLER PAYLAŞILDI

Elite World Grand Sapanca'nın ev sahipliğinde yapılan Wibe Fest’te eğitim ve pratikler sırasında katılımcılar, ayurvedik yaşam ve feng shui gibi uygulamaları deneyimlerken sağlıklı ve dengeli yaşama ilişkin yaşam önerileri, ayurvedik beslenme ipuçları, hastalıkların kök sebeplerine yönelik bütünsel tedavi yöntemleri konularında bilgi sahibi oldu.

Katılımcılar, vücut analizi ve sağlıklı beslenme pratikleriyle başlayan ilk günün ardından performans, eğlence ve terapiyi birleştirdiği egzersizlerde sporun en eğlenceli halini uygulama şansı yakaladı. Katılımcılar ayrıca wellness, ayurvedik beslenme, güzellik ve yüz yogası gibi seanslarla gün boyunca bilgiler edinirken akşam yemeğinin ardından motivasyon konuşmaları ve meditasyon ile günü tamamlayarak 3 gün boyunca “iyi yaşam” pratiklerini uzmanlar eşliğinde deneyimledi.