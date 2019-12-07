İzleyenlerin % 18'i bitirebildi

Martin Scorsese'nin Netflix'te yayınlanan 3,5 saatlik yeni filmi 'The Irishman', ABD'de 5 günde 17 milyon kişi tarafından izlendi. Açıklanan rakamlara göre izleyenlerin % 18'i filmi bitirebildi.

Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin başrollerini paylaştığı 'The Irishman', mafya tetikçisi Frank Sheeran'ın gerçek öyküsünü anlatıyor.

Araştırma şirketi Nielsen'in 'filmi izlemek için açıp kapayanları' baz alan verisine göre Netfilx'te yayınlandığı ilk gün olan 27 Kasım'da filmin tamamını 751 bin kişi izledi. Şükran Günü hafta sonuna denk gelen 29 Kasım'da filmi izleyenlerin sayısı 930 bine ulaştı.

175 milyon$'lık bütçesiyle dikkat çeken 'The Irishman'in izleyicilerinin büyük ölçüde erkek olduğu açıklandı. Araştırmada ilk 5 günde filmi izlemek için ekran başına geçenlerin yüzde 20'sinin 50-64 yaşları arasında olduğu belirtildi. Netflix izleyicilerinin ortalama yaşı 31 iken The Irishman izleyicilerinin yaşı 49 oldu.