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Haberler Gündem Son dakika: İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi!
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İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceğini tespit etti. Operasyonda 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi.

Son dakika: İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi!
İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi
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AA

İzmir'deki tarihi eser operasyonunda MÖ (milattan önce) 9500 yılına tarihlenen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Prehistorik Döneme ait olduğu değerlendirilen ve MÖ 9500'e tarihlenen, 70 santimetre yüksekliğinde, 30 santimetre genişliğinde, baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel ele geçirildi.

Heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği kaydedildi.

Heykelin İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği, olayla ilgili 3 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirildi.

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