İzmir'de 14 ton sahte kedi, köpek maması ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hayvan maması üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Develi Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 ton sahte kedi ve köpek maması, 1000 litre sahte kedi kumu, 17 bin 510 plastik torba ve kutu, üretimde kullanılan 5 baskı ve pres makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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