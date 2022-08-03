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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 855 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından son 8 günde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 855 düzensiz göçmen ile geçişleri organize ettiği değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 855 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 855 düzensiz göçmen yakalandı
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İHA

İzmir'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen 16 operasyonda, yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada göçmen kaçakçılığına yönelik Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde 16 operasyon düzenledi.

Yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 kamyonet ile bir şişme bota el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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