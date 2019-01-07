Alınan bilgiye göre, Fincancılar Çarşısı'ndaki endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra belediyeye ait arazözler de sevk edildi.

AA'nın haberine göre yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangına yakın bölgede park halindeki araçlar olay yerinden kaldırıldı.

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