Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İzmir'de minibüsten indirilerek bıçaklanan kişi öldü - Güncel haberler

        Minibüsten indirilerek bıçaklanan kişi öldü

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 29 yaşındaki Kadir Tarcan ile F.M. minibüste bilinmeyen bir nedenle tartıştı. F.M.'nin arkadaşlarına haber vermesiyle, minibüsün önü kesildi ve Kadir Tarcan aşağıya indirildi. Çıkan arbedede bıçaklanan Tarcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüsten indirilerek bıçaklanan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 00.15 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi´nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Kadir Tarcan Karaburun ilçesinden motosikletinin tamiri için Karabağlar´da bulunan bir tamirciye geldi ve motorunu bırakarak dönüş için minibüse bindi.

        O esnada minibüste bulunan F.M. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. F.M.'nin arkadaşlarına haber vermesiyle tartışma büyüdü. F.M.'nin arkadaşları tarafından önü kesilen minibüsten Tarcan aşağıya indirildi.

        Çıkan arbedede Tarcan bıçak darbeleriyle yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Tarcan, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Tarcan'ın sabah saat 07.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Tarcan´ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri, şüpheli F.M.´yi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Beşiktaş'tan Rashica sürprizi!
        Beşiktaş'tan Rashica sürprizi!
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali