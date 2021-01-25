İzmir'de motosikletli kuryeler asansörlerin kullandırılmamasına tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

İzmir'de motosikletli kuryeler asansörlerin kullandırılmamasına tepki gösterdi

Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı apartman ve sitelerde sipariş taşıyan motosikletli kuryelerin asansörleri kullanmasının yasaklanmasına tepki gösterdi.

İzmir'de motosikletli kuryeler asansörlerin kullandırılmamasına tepki gösterdi
AA

Bursalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde yoğun iş yüküyle hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

Daha önce bazı sitelere motosikletli kuryelerin motosikletleriyle girmesinin yasaklanması nedeniyle eylem yaptıklarını hatırlatan Bursalı, şimdi de benzer bir üzücü kararla karşılaştıklarını ifade etti.

Bursalı, siparişleri Kovid-19'la ilgili tedbirleri alarak götürdüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Sitelerde, apartmanlarda asansöre motosikletli kuryelerin binmemesi yönünde yasaklarla karşılaştık. Bunlar motivasyonumuzu düşürdü. Motosikletli kuryelerin hastalık taşıyabileceklerini öngörerek kendi yaşam alanlarını kullanmamalarını istiyorlar, asansör yerine merdivenle çıkmamızı istiyorlar. Bizler motosikletli kuryeler olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz, tahlillerimiz yapılıyor. İsteğimiz insan gibi muamele yapılması, motosikletli kuryelere değer verilmesi. Biz tüm sorumlulukları yüklenerek insanlara hizmet veriyoruz."

Motosikletli kurye Koray Kulaksız da bir sipariş için gittiği sitede asansör kullanılmasının yasak olduğuna dair bir yazıyla karşılaştığını kaydederek, "Sipariş 24. kattaydı. Bu, onur kırıcı bir davranış. Vatandaşların duyarlı, hoşgörülü davranmasını istiyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME