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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sebayittin Çayıtepe (60), otomobilin çarpaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek Menderes ilçesindeki evinde yakalandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı
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DHA

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınında meydana geldi. İdddiaya göre, Sebayittin Çayırtepe yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çayırtepe metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü aracı ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; burada tedaviye alınan Çayırtepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekileri olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ayrıca, otomobilin geçtiği güzergahtaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sebayittin Çayırtepe'ye çarparak ölümüne neden olan otomobil plakasının 35 ASG 754 olduğu, sürücüsünün ise Burak Y. olduğu tespit edildi.

Burak Y.'nin Menderes ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, gittikleri adreste Burak Y.'ye ait kazaya karışan otomobil bulundu. Yapılan incelemede, otomobilin sol ön camının kırık olduğu ve kaput kısmında ise göçük bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Burak Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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