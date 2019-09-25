Görüntüler tekrar büyük tepki çekti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulunda görevli müdür yardımcısı M.Ç'nin öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.

M.Ç'nin bir öğrenciye okula tişörtle gelmesi, başka bir öğrenciyi de arkadaşlarına küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle şiddet uyguladığını öne sürdü.

Ancak bugün sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin bir yıl öncesine ait olduğu anlaşıldı.

Geçen yıl Kasım ayında yaşanana olayın ardından veliler tepki göstermiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

HERKES ÖĞRETMENE NE OLDUĞUNU SORDU, RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin tekrar gündeme gelmesi üzerine pek çok sosyal medya kullanıcı yorumlarında öğretmene ne ceza verildiğini sordu.

Bunun üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklama yaparak öğretmenin açığa alındığını, hakkındaki kamu davasının ise halen devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2018 Yılı Kasım ayında ilimiz okulunda yaşanan ve bugün kamuoyuna yansıyan "şiddet görüntüleri" ile ilgili olarak, söz konusu Okul Müdür Yardımcısı, o süreçte soruşturma açılarak açığa alınmış olup, hakkında cezai işlemler uygulanmıştır. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir"