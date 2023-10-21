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        Haberler Gündem İzmir deprem | Son depremler: Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler 21 Ek m tablosu - Son depremler

        Son dakika haberi Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

        AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat: 06.47'de, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 07:06 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:54
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        Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
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        Akdeniz açıklarında saat 06.47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201.61 kilometre mesafede 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 6.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        İZMİR 3.9 İLE SALLANMIŞTI

        AFAD verilerine dün gece, İzmir'in Buca ilçesinde, saat 23.53'de yerin 9.23 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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