Son dakika haberi Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat: 06.47'de, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Akdeniz açıklarında saat 06.47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201.61 kilometre mesafede 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İZMİR 3.9 İLE SALLANMIŞTI
AFAD verilerine dün gece, İzmir'in Buca ilçesinde, saat 23.53'de yerin 9.23 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.