İzmir için tehlike çanları

Geçtiğimiz 2 haftadır ülke genelinde yağışlar görüldü fakat çok kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından bu yağışlar bazı bölgeler için yeterli gelmiyor.

Örneğin İzmir... Aylardır uzmanlar İzmir’deki susuzluk riskine dikkat çekiyor. Kentteki su ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan Tahtalı Barajı’nda seviye bugün itibariyle yüzde 11’e geriledi.

Önümüzdeki haftalarda da yoğun yağış alınmaması halinde barajdaki su seviyesinin yüzde 10’un da altına düşebileceği belirtiliyor ki bu da tehlike çanlarının çalması demek. Uzmanlar, İzmir’de yaşayan vatandaşlara suyu dikkatli kullanmaları konusunda çağrıda bulunuyor.

2 BARAJDA YÜZDE 6, 1 BARAJDA YÜZDE 1 İzmir’in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Tahtalı Barajı’nda şu anda su seviyesi yüzde 11’e düştü. Geçen yıl aynı dönemde ise su seviyesi yüzde 27 civarındaydı. İzmir’e su sağlayan Balçova Barajı’nda da doluluk oranı yüzde 12,99 seviyesinde. Gördes Barajı’nda yüzde 1,28 oranında. Ürkmez’de yüzde 6, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yine yüzde 6, Güzelhisar’da da doluluk yüzde 64 seviyesinde.