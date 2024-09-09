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        Haberler Gündem Çok sayıda ölü balık sahile vurdu! İzmir Körfezinde balık ölümleri devam ediyor - Öne çıkan haberler

        İzmir Körfezinde balık ölümleri devam ediyor

        İzmir Körfezi'nde çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:47 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:23
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        Balık ölümleri devam ediyor
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        İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü.

        Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        ÇOK SAYIDA BALIK SU YÜZEYİNE ÇIKTI

        Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde balık ölümleri bugün Karşıyaka ilçesinin Aksoy Mahallesi'nde de yoğun olarak gözlemlendi. Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü.

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        Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

        EKİPLER ÖLÜ BALIKLARI TOPLUYOR

        İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.

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