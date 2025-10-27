İzmirde şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir’de akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar ve dalga koşulları, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ, güvenlik gerekçesiyle saat 17.45’ten itibaren karşılıklı tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kurumun yazılı açıklamasında, “Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 17.45 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.” denildi. Yolculardan, seferlerin yeniden başlatılmasına ilişkin duyurular için İZDENİZ’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri istendi.

Deniz ulaşımındaki aksamalar nedeniyle kent içi hareketlilikte yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, yolcuların alternatif toplu taşıma seçeneklerini (raylı sistem ve otobüs hatları) kullanmaları öneriliyor. Yetkililer, kıyı bölgelerinde rüzgarın etkisine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

FOTO: İHA