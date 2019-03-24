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İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.
ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ KÖYDEKİ BAZI EVLER BOŞALTILDI
DHA'nın haberine göre Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca mevkiinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam etti. Kontrol altına alınamayan yangında, rüzgarın etkisiyle alevler Çakırca köyündeki yerleşim alanlarına doğru ilerlemkeye başladı. Tehdit altındaki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgeye Bursa merkez ve çevre ilçelerden takviye itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Yangınla ilgili bilgi veren Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, ''Yangın köye doğru ilerliyor. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu düşünüyoruz'' dedi.
YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACINA KAMYONET ÇARPTI
AA'nın haberine göre göreve giden itfaiye aracına arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Yavaş yönetimindeki 16 H 6344 plakalı kamyonet, İznik-Çakırca Mahallesi yolunda, sazlık alandaki yangına müdahale için giden Kamil Ermiş idaresindeki 16 KG 018 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı.
Kazada kamyonette sıkışan Yavaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralanan Yavaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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