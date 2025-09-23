İznik’te kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü sahil şeridinde bulunan bir kafede meydana geldi.
Kafe önüne otomobille gelen şüpheliler, tabancalarla ateş açıp hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği S.Ç. (50), yaralandı.
Otomobilin geliş anı güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf: DHA