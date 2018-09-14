Jagiellonia Bialystok - Cracovia Krakow rakamlar

Jagiellonia Bialystok ve Cracovia Krakow, 14 Eylül 2018 Cuma günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Jagiellonia Bialystok 13 puanla 4. sırada, Cracovia Krakow 3 puanla 16. sırada bulunuyor. Jagiellonia Bialystok son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cracovia Krakow son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 260 kodlu maçı oynayanlar; Jagiellonia Bialystok galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Cracovia Krakow galibiyet oranı 3.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Jagiellonia Bialystok son haftadaki Wisla Plock müsabasında 1-3 yenildi.

Cracovia Krakow ise Zaglebie Lubin maçında 2-2 berabere kaldı.

Jagiellonia Bialystok, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Jagiellonia Bialystok, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Cracovia Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Cracovia Krakow, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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