Jaguar hayvanat bahçesinde selfie çekmeye çalışan kadına saldırdı

Hayvanat bahçesi, jaguarın uyutulmayacağını duyurdu. (Arşiv fotoğrafı)

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan bir jaguar bariyeri aşıp selfie çekmeye çalışan bir kadına saldırdı. Kadının aldığı yaraların hayati tehlike arz etmediği belirtildi.

Cumartesi günü yaşanan olayda, kadının bariyeri aştığı ve jaguarla selfie çekmek için hayvanın yaşam alanına yaklaştığı açıklandı.

Jaguarın da çitleri aşarak kadına pençe darbesi attığı ve kolunda derin yaralar oluştuğu kaydedildi.

Vahşi Yaşam Dünyası Hayvanat Bahçesi'nin Müdürü Mickey Ollson "Bariyerleri aşmaya çalışan insanlara söylenecek bir şey bulamıyorum. Oraya bariyer konulmasının bir nedeni var." dedi.

Ollson, aynı jaguarın daha önce de bariyeri geçen başka birine daha saldırdığını, ancak yaralanmanın bu kadar ciddi olmadığını kaydetti. Ollson ayrıca, olayın "insan hatasından" kaynaklandığını ve jaguarın uyutulmayacağını belirtti.

Olayın videosunda, 30'lı yaşlarındaki bir kadın yerde kıvranırken görülüyor.

https://twitter.com/GMA/status/1104719073781387265

Videoyu çeken görgü tanığı Adam Wilkerson, birinin "imdat" diye bağırdığını duyunca, koştuğunu söyledi.

Wilkerson, "Jaguar, kafesin dışında pençelerini kadının elinin etrafında birleştirmiş ve etine batırmıştı. Annem jaguarın dikkatını dağıtmak için elindeki su şişesini attı. Daha sonra jaguar pençesi kadının süveterine takıldığından kadını birazcık serbest bıraktı. O anda kadını çektim ve pençeden kurtuldu. Jaguar sonra su sişesinin peşine gitti." dedi.