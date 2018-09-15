Jaguares De Cordoba - Millonarios maç önü

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Jaguares De Cordoba, 16 Eylül 2018 Pazar günü Millonarios takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:00. Maç öncesi Jaguares De Cordoba 9 puanla 15. sırada, Millonarios 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Jaguares De Cordoba son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Millonarios son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 532. İddaa'da Jaguares De Cordoba kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Millonarios kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Jaguares De Cordoba önceki hafta Millonarios mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Millonarios ise Jaguares De Cordoba maçında 0-0 berabere kaldı.

Jaguares De Cordoba, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Millonarios, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Millonarios, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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