        Haberler Magazin Jaime King, iki yılda ikinci kez boşanıyor - Magazin haberleri

        Jaime King, iki yılda ikinci kez boşanıyor

        Ünlü oyuncu Jaime King ile Austin Sosa'nın gizli evliliği, ihanet iddiasıyla sarsıldı. Geçtiğimiz aylarda evlenen King ile Austin, boşanma kararı aldı. Bu, Jaime King'in kısa aralıklarla yaşadığı ikinci boşanma süreci olacak

        Giriş: 24.01.2026 - 19:37 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:37
        İki yılda ikinci kez boşanıyor
        Ünlü oyuncu Jaime King, ikinci evliliğinde de boşanma süreciyle karşı karşıya kaldı. King'in evlendiği yatırım bankacısı eşi Austin Sosa, ABD'li ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.

        Austin Sosa
        Austin Sosa
        Austin Sosa, perşembe günü doğrudan mahkemeye giderek Jaime King'den boşanmak için resmi başvuruda bulundu. Ayrılığın nedeni henüz açıklanmadı.

        "HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR ANDA OLDU"

        Jaime King, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Boşanma davası açılması beni tamamen şaşırttı. Hiç beklemediğim bir anda oldu. Dava kamuoyuna yansımadan bir gece önce Austin ile birlikteydim. Her evlilikte olduğu gibi zorluklar yaşıyorduk ancak ilişkimizi düzeltmek için çalıştığımıza gerçekten inanıyordum. Şu anda odak noktam işim ve her şeyden önce çocuklarım. Bu son derece kişisel bir konu ve özel kalmalı. Özellikle kadınların yalnızca işlerini yaptıkları için haksız ve orantısız biçimde eleştirilmesine dayanan varsayımların sona ermesini umuyorum."

        Jaime King, 2007'de yönetmen Kyle Newman ile evlenmiş, bu evlilikten James ve Leo adında iki oğlu dünyaya gelmişti. King ile Newman, 2020'de boşanmıştı.

        Fotograflar: Backgrid USA, Avalon, Shutterstock

