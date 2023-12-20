James McCaffrey, video oyunlarına yaptığı seslendirmelerle ön plana çıktı. Video oyunu serisinin ana karakteri olan Max Payne'i seslendirmişti.

Açıklama yapan oyuncunun temsilcisi, "McCaffrey, televizyon ve sinemada 35 yıllık başarılı bir kariyeri sürdürdü. Karakter yaratmaya olan sevgisini hiç kaybetmedi" dedi.

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James McCaffrey, 'Suits', 'Blue Bloods', 'Jessica Jones' ve 'As the World Turns' gibi pek çok filmde rol aldı. Ünlü oyuncu, 2004 - 2011 arasında 'Jimmy Keefe' karakterini canlandırdığı 'Rescue Me' adlı komedide de yer almıştı.