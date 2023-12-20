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        Haberler Dünyadan ABD'li aktör James McCaffrey hayata veda etti - Güncel Magazin haberleri

        James McCaffrey hayata veda etti

        Video oyunu karakteri Max Payne'i seslendirmesiyle de tanınan ABD'li aktör James McCaffrey, 65 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 09:43 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:34
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        James McCaffrey'nin, ‘multipl miyelom’ isimli bir kan kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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        Açıklama yapan oyuncunun temsilcisi, "McCaffrey, televizyon ve sinemada 35 yıllık başarılı bir kariyeri sürdürdü. Karakter yaratmaya olan sevgisini hiç kaybetmedi" dedi.

        James McCaffrey, video oyunlarına yaptığı seslendirmelerle ön plana çıktı. Video oyunu serisinin ana karakteri olan Max Payne'i seslendirmişti.

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        James McCaffrey, 'Suits', 'Blue Bloods', 'Jessica Jones' ve 'As the World Turns' gibi pek çok filmde rol aldı. Ünlü oyuncu, 2004 - 2011 arasında 'Jimmy Keefe' karakterini canlandırdığı 'Rescue Me' adlı komedide de yer almıştı.

        #James McCaffrey
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