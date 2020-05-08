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'Jandarma komutanıyım' diyerek köylüleri dolandırdı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Hüseyin ve Kadriye Çakır çiftinin evine gelen ve kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişi 100 bin TL'lik ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı

Sivas
DHA

Olay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bağlı Yolkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre köye gelen bir kişi, Hüseyin Çakır yokken evine gitti. Evde bulunan Kadriye Çakır'a kendisini `jandarma komutanı´ olarak tanıtan kişi, evde bulunan değerli eşyalar ve paraları istedi.

Şüpheliye inanan Çakır, iddiaya göre evindeki 100 bin TL değerindeki 20 yarım altın, 6 bilezik ve bir miktar parayı teslim etti. Altınları ve parayı alan şüpheli evden ayrıldı. Çakır, daha sonra durumu eve dönen eşine anlattı. Dolandırıldıklarını anlayan Çakır çifti, durumu jandarmaya bildirdi.

Kadriye Çakır'ın ifadesine başvuran jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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