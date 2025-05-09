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        Jandarma, küçük çocuğu kurtardı

        Ordu'da nefes borusuna çikolata parçası kaçan küçük çocuğu, Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:20
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        Jandarma, küçük çocuğu kurtardı
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        DHA'nın haberine göre; olay, Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada, yediği çikolatanın bir parçası nefes borusuna kaçan küçük çocuk, nefes almakta zorlanmaya başladı.

        Durumu fark eden nöbetçi Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı. O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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