Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Jandarma uzman erbaş sonuç tarihi açıklandı mı

JGK bünyesine yapılacak olan 5 bin kişilik alımların ihtiyaç olan pozisyonlara alınacağı bildirilirken detaylar adaylara yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. 10 Ekim tarihinde biten başvurular sonrası Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için gözler JGK'dan gelecek duyuruya çevrildi. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2021 BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma uzman erbaşı alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma” duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi

“Sonuç Bilgileri” kısmı altında “Sonuçlarım” kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden

sonra bu internet adresini takip edecektir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ