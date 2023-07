1966'da çekilen Blowup filmindeki mankenlerden birini canlandırmıştı. 1969'da eşi Serge Gainsbourg ile birlikte söylediği "Je t'aime... moi non plus" ('I love you... me neither') şarkısı ile tanındı.

Jane Birkin, iki Agatha Christie filmi olan 'Death on the Nile' ve 'Evil Under the Sun' filmlerinde rol aldı ve 'Baby Alone in Babylone', 'Amours des Feintes', 'Lolita Go Home'un da içinde olduğu birçok albüm yaptı.

1992'de 'Victoires de la Musique' ödüllerinde 'Yılın Kadın Sanatçısı' ödülünü kazandı.

Jane Birkin, müzik ve sinema hayatı dışında göçmen hakları ve AIDS gibi konularda derneklerle çalışmalar yaptı.

Bosna Hersek, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı. 1965'ten 1968'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi.