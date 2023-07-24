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SON GECESİNİ YALNIZ GEÇİRMEK İSTEMİŞ

Fransız basınına göre; kanserle mücadele eden ve iki yıldır yardımcılarıyla yaşayan Birkin'in normal yaşantısına dönmek istediği için geceyi yalnız başına geçirme kararı aldığı öğrenilmişti. Ünlü oyuncunun, iki yılın ardından ilk kez cumartesi gecesi evde yalnız kaldığı belirtilmişti.

Birkin'in ailesi, "Jane Birkin, 16 yıl hastalıkla sert bir savaşa giriştikten sonra yaşamını yitirdi. 2021'in Eylül ayında yaşanan beyin kanaması sonrasında sabah akşam yanında ailesi ve harika bakıcılar vardı. Birkaç gün önce tekrar yürümeye başlamıştı ve konserlerini organize etmek için çok hevesliydi. Onun yalnız kalacağı tek gece onun son gecesi oldu. Buna o kadar verdi" demişti.