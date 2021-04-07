Japonya Başbakanı Suga'ya göre artan Kovid-19 vakaları henüz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Japonya Başbakanı Suga'ya göre artan Kovid-19 vakaları henüz "4. dalga riski" oluşturmuyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke geneli artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının henüz "4. dalga risk" seviyesine ulaşmadığını söyledi.

Japonya Başbakanı Suga'ya göre artan Kovid-19 vakaları henüz
AA

Başbakan Suga, Danışman Meclisi (Sangiin) oturumunda, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partinin (CDP),hükümetin Kovid-19 politikalarına yönelik eleştirilerini cevapladı.

Suga, CDP Milletvekili Koga Yukihito’nun "4. dalga" yaşandığı ancak salgına karşı uygulanan olağanüstü halin (OHAL) erken bitirildiği iddialarının "yersiz" olduğunu savundu.

Vaka sayılarının henüz "4. dalga risk seviyesinde ulaşmadığını" belirten Suga, ancak artış trendlerine yönelik "ekstra teyakkuzda" olunması gerektiğini söyledi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi ise salgına karşı alınan önlemlerin uygulanabilirliğine yönelik sorunlar yaşandığını ifade etti.

Omi halka, virüsün kontrol altına alınmasına yönelik yapılan çağrıların, kamuoyunda salgına karşı "değişen yaklaşım tarzı" sebebiyle karşılık bulmadığını ileri sürdü.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 490 bin 711’e, ölü sayısı 9 bin 926’ya yükseldi. Ülke genelinde 451 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 123 bin 350’ye, Osaka’da 55 bin 748’e, Kanagawa’da 48 bin 774’e, Saitama’da 33 bin 606’ya, Çiba’da 30 bin 188’e çıktı.

- 7 Ocak-21 Mart arası kademeli OHAL

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulamanın süresi, şubat başında Tokyo ve çevresi dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

OHAL, Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletlerinde ise 28 Şubat Pazar gecesi kaldırılmıştı.

Sadece Tokyo ve çevresinde sürdürülen uygulamanın 21 Mart gecesi sona erdirilmesiyle, ülke genelinde OHAL uygulanan bölge kalmadı.

Hükümet Osaka, Hyogo ve Miyagi 5 Nisan-5 Mayıs dönemi için "yarı-OHAL" diye bilinen, Kovid-19'a karşı sert tedbir uygulanması kararı almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

JETTE İFTAR... Son dakika: 18 bin dolara gökyüzünde iftar
DÜNYADubai'de 18 bin dolara gökyüzünde iftar!
GURUR... Son dakika: Türk SİHA'larına bir övgü daha
DÜNYASiyaset bilimci Fukuyama'dan Türk SİHA'larına övgü!
Aşı oldu, öldü! SON DAKİKA: Fransa'da AstraZeneca'ya suç duyurusu!
DÜNYAFransa'da AstraZeneca'ya suç duyurusu!
YENİ DALGA... Son dakika: ABD'den korkutan koronavirüs açıklaması
DÜNYAABD'de korkutan 'yeni dalga' açıklaması!
SON DAKİKA: Brezilya'da korkunç koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetti!
DÜNYABrezilya'da korkunç tablo!
ABD'de tüm yetişkinlerin aşı programına dahil edilmesinde son tarih 19 Nisan'a çekildi
DÜNYAABD'de 19 Nisan'a kadar tüm yetişkinler aşı ...
Kanada’da 62 yaşındaki hasta Müslüman'ı öldüren polis suçsuz bulundu
DÜNYAKanada’da bir Müslüman'ı öldüren polis suçsuz bulundu
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, "ayrılıkçıların" ülkedeki gösterileri istismarına izin vermeyeceklerini söyledi
DÜNYACezayir Cumhurbaşkanı: Ayrılıkçılara müsamaha ...
Brezilya'da Kovid-19'dan bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü
DÜNYABrezilya'da günlük Kovid-19 ölümleri ilk kez 4 bini ...
Nijerya'da silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
DÜNYANijerya'da silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını ...