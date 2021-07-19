Japonya'dan Orta Amerika ülkelerine çeşitli alanlarda destek

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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Amerika ve Karayip ülkeleri turu kapsamında Panama City'de mevkidaşı Erika Mouynes ile görüştü.

Görüşmede iki bakan, Japonya ile Panama arasında karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile iş diyalog toplantısının düzenlenmesine yönelik mutabakata vardı.

Motegi, Panama'ya sürdürülebilir kalkınma için destek sağlama sözü verirken Mouynes de gelecek yıl kamu-özel sektör temsilcilerinden oluşacak heyetin Japonya'ya gönderileceğini söyledi.

Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun ele alındığı görüşmede iki bakan, kurala dayalı uluslararası düzenin tesis edilmesi konusunda anlaştı.

Motegi, ziyaretinde Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo tarafından da kabul edildi.

Turu kapsamında Guatemala'ya da giden Motegi, bu ülkeye geçen yıl meydana gelen hortum felaketi sonrası 2,8 milyon dolarlık acil yardımda bulunulacağını açıkladı.