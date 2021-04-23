Japonya’da üçüncü olağanüstü hâl ilan edildi 0:00 / 0:00

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5 Nisan’dan bu yana yarı olağanüstü hâl durumunda olan Osaka, nisan sonundan mayıs ayının ilk haftası diliminde Japonya'nın "Altın Hafta" olarak bilinen tatil döneminde kapanmaya gidecek. Altın hafta döneminde hareketliliği önlemek ve virüsün yayılmasını engellemek için adımın büyük ölçüde "kısa ve yoğun" olduğunu söyleyen Başbakan Yoshihide Suga bu süreçte halktan anlayış beklediğini ifade etti.

Ülkede ilan edilen üçüncü olağanüstü hâl kararında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın etkisi olduğu ve Başbakan Suga’nın ekonomi ve sağlık ikileminde önlemlerde çekimser davrandığı belirtiliyor. Ülkedeki uzmanlarsa uzun süredir kısmi kapanma tedbirlerinin başarısız olduğunu ve sert tedbirlerin yürürlüğe girmesi gerekliliğine dikkat çekiyor.

Japonya’da şubat ayından başlayan aşılama sürecinin yavaş gitmesi ve aşı tedariğinde yaşanan sorunlara sağlık çalışanları sayısının azlığının eklenmesiyle hastanelerde doluluk oranı fazlalaştı.

AP’nin haberine göre uygulanacak önlemler barlar, büyük mağazalar, alışveriş merkezleri, eğlence parkları, tiyatrolar ve müzelerin kapanmasını kapsıyor. Toplu taşıma için saat kısıtlaması da yine önlemler arasında. Bu süreçte okullar açık kalacak ancak üniversitelerin çevrim içi derslere döneceği belirtiliyor.