Putin'in Kuril Adaları planına protesto 0:00 / 0:00

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Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Putin'in, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda Kuril Adaları'na yönelik açıkladığı planı protesto etti.

Kato, Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması planının, Japonya ile Rusya arasında adalar üzerinde ekonomik etkinlikleri kapsayan önceki mutabakatlarına karşı olduğunu söyledi.

Söz konusu planın, "ülkesinin adalara yönelik pozisyonuna karşı" olduğunu kaydeden Kato, bunun, ekonomik faaliyetlere yönelik "halihazırda iki ülke arasında süregelen müzakerelere de tezat oluşturduğunu" belirtti.

Kato, adalar üzerinde Japonya'nın yasal pozisyonuna zarar verilmeden ekonomik faaliyetlerin yürütülmesini kapsayan tasarının Moskova yönetimine iletildiğini aktardı.

Putin, Rusya'da "Güney Kuril", Japonya'da "Kuzey bölgeleri" olarak bilinen ve iki ülke arasında toprak anlaşmazlığı bulunan Kuril Adaları'na yönelik Japon ve yabancı firmaların ticari yatırımlarının 10 yıl süreli vergiden muaf tutulacağını söylemişti.

KURİL SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıy