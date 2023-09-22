Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi! Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren tekrar yükseliyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 35-37 derece olması beklenirken sıcaklığın yarın Ankara'da 30, İstanbul ve İzmir'de 32 derece olacağı tahmin ediliyor

Yazın mevsim normallerinin üzerine çıkan, eylül ayında ise doğuda mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşen sıcaklık yarından itibaren tekrar yükseliyor.

ÜÇ BÖLGEMİZ TEMMUZU YAŞAYACAK

Meteoroloji'nin sıcaklık haritasına göre özellikle sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da temmuz ayını aratmayacak seviyeye çıkıyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Cumartesi günü sadece Artvin ve Ardahan'da yerel gök gürültülü sağanak beklenirken, yurt genelinde açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 30

İSTANBUL: 32

REKLAM

İZMİR: 32

KOCAELİ: 34

BURSA: 33

AYDIN: 38

MUĞLA: 36

ANTALYA: 36

MERSİN: 33

ADANA: 36

HATAY: 35

GAZİANTEP: 37

ŞANLIURFA: 37

DİYARBAKIR: 38

BATMAN: 38

SİİRT: 36

ŞIRNAK: 34

Diğer illerimizde ise sıcaklık, 25-30 derecelerde seyredecek.