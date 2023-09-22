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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den uyarı geldi! Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor! - Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Bursa hava durumu

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!

        Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren tekrar yükseliyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 35-37 derece olması beklenirken sıcaklığın yarın Ankara'da 30, İstanbul ve İzmir'de 32 derece olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:59
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        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
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        Yazın mevsim normallerinin üzerine çıkan, eylül ayında ise doğuda mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşen sıcaklık yarından itibaren tekrar yükseliyor.

        ÜÇ BÖLGEMİZ TEMMUZU YAŞAYACAK

        Meteoroloji'nin sıcaklık haritasına göre özellikle sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da temmuz ayını aratmayacak seviyeye çıkıyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Cumartesi günü sadece Artvin ve Ardahan'da yerel gök gürültülü sağanak beklenirken, yurt genelinde açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 30

        İSTANBUL: 32

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        İZMİR: 32

        KOCAELİ: 34

        BURSA: 33

        AYDIN: 38

        MUĞLA: 36

        ANTALYA: 36

        MERSİN: 33

        ADANA: 36

        HATAY: 35

        GAZİANTEP: 37

        ŞANLIURFA: 37

        DİYARBAKIR: 38

        BATMAN: 38

        SİİRT: 36

        ŞIRNAK: 34

        Diğer illerimizde ise sıcaklık, 25-30 derecelerde seyredecek.

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