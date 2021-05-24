2 kavuna dudak uçuklatan teklif

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam2 kavuna dudak uçuklatan teklif... Araba fiyatına satıldı - Haberler
ABONE OL

Japonya’daki kavun açık artırmasında dudak uçuklatan teklif

Japonya’da açık artırmaya çıkarılan 2 adet özel üretim kavun 2.7 milyon yene (yaklaşık 208 bin lira) alıcı buldu. Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) olmuştu

2 kavuna dudak uçuklatan teklif... Araba fiyatına satıldı - Haberler
2 kavuna dudak uçuklatan teklif
0:00 / 0:00
İHA

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki Sapporo'da gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar en yüksek fiyata alıcı bulmak için kıyasıya yarıştı.

Yerel bir bebek maması üreticisi olan Hokkaido Products adlı şirket 2.7 milyon yenlik (yaklaşık 208 bin lira) en yüksek teklifi vererek 2 adet kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirket yönetiminden yapılan açıklamada çiftçileri teşvik etmek adına en yüksek teklifin verildiği belirtildi.

Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üretici tarafından yetiştirilen 2.16 milyar yen (yaklaşık 166 milyon lira) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

REKOR TEKLİF 2019'DA VERİLMİŞTİ

Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu

Geçen yılki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise Covid-19 salgınının ekonomik etkisi nedeniyle 120 bin yende (yaklaşık 9 bin lira) kalmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

23 Mayıs Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM23 Mayıs Şans Topu sonuçları
Süper Loto sonuçları 23 Mayıs 2021! Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 24 Mayıs 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Kanlı Ay Tutulması'nın gölgesinde haftalık burç yorumları (24-30 Mayıs 2021)
YAŞAMKanlı Ay Tutulması'nın gölgesinde haftalık burç ...
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları açıklandı 23 Mayıs 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 23 Mayıs!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 23 Mayıs 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 23 Mayıs 2021!
Günlük burç yorumları! 23 Mayıs 2021 Pazar
YAŞAMGünlük burç yorumları!
22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları sorgula
YAŞAMSayısal Loto sonuçları açıklandı!
İspanya´da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi
YAŞAMİspanya´da keşfedildi... Çok iyi şekilde korunmuş
Bisikletle gezerken buldu... Bakın ne çıktı! - Haberler
YAŞAMBisikletle gezerken buldu... Bakın ne çıktı!