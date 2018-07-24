Jaro - AC Kajaani maçı heyecanı

Jaro ve AC Kajaani, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. 20 puanlı Jaro 5. sırada bulunuyor, AC Kajaani 14 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Jaro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. AC Kajaani, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 559 kodlu maçı oynayanlar; Jaro galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, AC Kajaani galibiyet oranı 0.00.

Jaro son haftadaki HIFK Helsinki müsabasında 0-3 yenildi.

AC Kajaani ise Haka karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Jaro, 9 gol attı ve 8 gol yedi.

AC Kajaani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. AC Kajaani, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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