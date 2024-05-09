İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
İstanbul'da, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan U.S., uyuduğu sırada odanın penceresinden uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı U.S. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
İstanbul'da olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi.
UYUDUĞU SIRADA VURULDU
İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan U.S., odasında uyuduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pencereden açılan ateş sonucu yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI TEDAVİYE ALINDI
DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan U.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.
POLİS, ZANLIYI ARIYOR
Ekiplerin kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.