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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika haberleri: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 9 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın güneyi, kuzey Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batıda 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 09.05.2024 - 07:27
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 21°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 25°

        İzmir

        Bulutlu 25°

        Antalya

        Bulutlu 24°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 19°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Kısmen Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 25°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 25°

        Ağrı

        Güneşli 18°

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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