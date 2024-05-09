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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı - Para Haberleri

        Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi kaldırdı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 01:01 Güncelleme: 09.05.2024 - 01:01
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        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
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        TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, Merkez Bankası'nın, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre, duyuruda, "6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda, menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır." denildi.

        TCMB'nin 6 Nisan'daki duyurusunda, menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın da sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmişti.

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