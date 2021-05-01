Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu ifade etmişti.

Rodriguez ile yollarını ayıran Lopez'in 2002'de tutkulu bir aşk yaşadığı Ben Affleck'le sık sık vakit geçirmeye başladığı öne sürüldü.