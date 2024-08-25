Jennifer Lopez'in açtığı boşanma davası sonrası Ben Affleck'in yüzü gülüyor

Bir hayranının da sayfasında yayınlanan fotoğrafın arka planında hediyeler ve yılbaşı ağacı olması, Noel döneminde çekildiğini gösteriyordu. Hatta daha önceki paylaşımlarına göre fotoğraf, Aralık 2020'de çekilmişti.

Jennifer Lopez'in iyi olduğunu göstermek için eski bir fotoğrafına başvurması dikkat çekti.