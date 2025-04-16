Jennifer Lopez, Türkiye'ye bir ay rötarlı gelecek
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night' dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Daha önce temmuz ayında geleceği belirtilen Lopez, Türk hayranlarıyla bir ay rötarlı buluşacak
Jennifer Lopez, 'Up All Night' turnesi kapsamında ağustos ayında İstanbul ve Antalya'da sahne alacak. JLO, 5 Ağustos'ta; Antalya'da, 7 Ağustos'ta ise İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak.
Jennifer Lopez'in, İstanbul Yenikapı'daki konserin biletleri 20 Nisan Pazar günü satışa çıkacak.
Daha önce temmuz ayında Türkiye'ye geleceği belirtilen yıldız, böylelikle bir ay rötarlı olarak Türk hayranlarıyla buluşmuş olacak.