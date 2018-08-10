Jeonbuk Motors - Gangwon maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Jeonbuk Motors, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Gangwon takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 50 puanlı Jeonbuk Motors 1. sırada bulunuyor, Gangwon 27 puana sahip ve 7. sırada. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gangwon, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 284 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jeonbuk Motors kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.00, Gangwon sahadan galip ayrılırsa 5.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Jeonbuk Motors son hafta oynanan Jeju United maçında 0-1 kazandı.

Gangwon, Incheon United karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Jeonbuk Motors, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 9 gol yedi.

Gangwon, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gangwon 17 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ