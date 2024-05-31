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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Ölümden dönen Jeremy Renner sinemaya geri dönüyor

        Ölümden dönen Jeremy Renner sinemaya geri dönüyor

        Ocak 2023'de kar küreme aracıyla kaza geçirip ölümden dönen Jeremy Renner, bir yılı aşan aradan sonra sinemalara tekrar dönüyor. Kazadan dolayı 30'dan fazla kemiği kırılan Jeremy Renner, Bıçaklar Çekildi serisinin 3. filmi olan Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery'de yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:37
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        Ölümden dönen Jeremy Renner sinemaya geri dönüyor
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        Rian Johnson'ın Knives Out (Bıçaklar Çekildi) serisinin 3. filmi Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery'nin oyuncu kadrosu açıklanmaya devam ediyor.

        Son olarak 2023'ün Ocak ayında kullandığı tonlarca ağırlığında kar küreme aracından atlayıp yeğeninin yardımına koşan ve bu sırada korkunç bir kaza geçiren Jeremy Renner filme dahil oldu.

        Geçirdiği ölümcül kazada göğsünden yaralanan ve 30'dan fazla kemiği kırılan 53 yaşındaki oyuncu, Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close, Josh O'Conner ve Cailee Spaeny gibi isimlerle bir araya gelecek.

        Daniel Craig ise her şeyin merkezindeki sıra dışı hafiye Benoit Blanc rolünü canlandırmaya devam edecek.

        Filmle ilgili daha herhangi bir konu veya fragman açıklaması yok ancak yönetmen Johnson, serinin 3. filminin 'Blanc'ın en tehlikeli davası' olduğunu söyledi.

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        FİLMİN HAKLARI NETFLIX'E SATILMIŞTI

        Netflix, 2019 yılında 40 milyon dolarlık bütçeyle yapılan ve 312 milyon dolarlık hasılat elde edilen serinin haklarını 450 milyon dolardan fazla bir fiyata satın almıştı.

        Bir teknoloji milyarderinin yakın arkadaşlarını özel adasına çağırarak cinayet oyunu oynatmasını konu alan serinin ikinci filmi Glass Onion ise 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.

        Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ile sinemalara geri dönen Jeremy Renner şu anda Taylor Sheridan'ın Mayor of Kingstown dizisinde başrolde yer alıyor.

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        #Jeremy Renner
        #Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
        #Bıçaklar Çekildi
        #Knives Out
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