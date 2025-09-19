Jessica Alba sokak ortasında sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Üç çocuğunun babası Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini Aralık 2024'te bitiren Jessica Alba, yeni sevgilisi Danny Ramirez ile aşkını dolu dizgin yaşıyor. 44 yaşındaki Alba ile 33 yaşındaki Warren, New York'ta alışveriş yapmak için dışarı çıktıklarında birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmayı ihmal etmedi.

Önceki gece, Danny Ramirez'in 33'üncü doğum gününü kutlayan çift, sokak ortasında, etraftakilere aldırmadan öpüştü.

İki oyuncu arasındaki aşk söylentileri, yaz aylarında Cancun'dan Los Angeles'a giden bir uçağa binerken görüntülenmelerinin ardından başladı. Daha sonra çifte yakın kaynaklar tarafından sevgili oldukları doğrulandı. Ardından Jessica Alba ile Danny Ramirez, yan yana görüntü vermekten çekinmedi.

2008'de Cash Warren ile dünyaevine giren ve üç çocuğu olan Jessica Alba, 2024'te ayrıldığı eşine Şubat 2025'te boşanma davası açtı. Alba; "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadeleriyle ayrıldıklarını açıklamıştı.

Cash Warren - Jessica Alba

Jessica Alba; 'Günah Şehri', 'Anestezi', 'İçimdeki Katil' filmleri ile 'Fantastik Dörtlü' serisindeki rolleriyle tanınıyor.