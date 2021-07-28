Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında yer almayan isimlerle yollar ayrılıyor. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jimmy Durmaz bu sezon da aynı şekilde İstanbul ekibi için oynayacak. Oyuncunun 8 milyon TL yıllık ücretinin yarısını Galatasaray ödeyecek. Jimmy Durmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fatih Karagümrük ayrıca Galatasaray'dan Sekidika'ya kiralık olarak istedi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
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