ABD'nin kongre üyesi Joyce Beatty tutuklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ohio Kongre Üyesi ve Black Caucus Başkanı Joyce Beatty, perşembe günü başkent Washington'da bulunan Capitol Hill'de protesto yaparken sekiz göstericiyle birlikte polis tarafından tutuklandı.

Seçim tasarısı için gösteri yapan Beatty, tutuklanmasının ardından Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Twitter'da "Beni tutuklayabilirsiniz. Beni durduramazsınız. Beni susturamazsınız." diye yazdı.

Ayrıca Twitter üzerinden tutuklandığı fotoğrafları kendi hesabından paylaştı.

— Katherine Clark (@RepKClark) July 15, 2021

CBS'nin aktardığı habere göre Beatty ve yaklaşık 20 protestocu, senatörlere oy hakları yasa tasarısını geçirmeleri için baskı yapma umuduyla gösteri yaptı.

CBS, grubun binaya ruhani şarkılar söyleyerek girdiğini ve oy haklarının korunması ile ilgili sloganlar söylediğini belirtti.

Göstericiler, ‘‘filibuster’’ın ortan kaldırılması için çağrı yaptı. AA’nın haberine göre ''filibuster''ın amacı temelde ‘‘Senato'daki birçok yasal düzenlemenin ele alınabilmesi için 60 sayısına ulaşılmadan asıl oylamaya geçilememeyi’ ’ sağlamak. Bu uygulama sayesinde bazı tasarıların bloke edilmesinin önü açılmış oluyor.