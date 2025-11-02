Julia Fox, Cadılar Bayramı için giydiği kanlı Jackie Kennedy kostümüyle büyük tepki çekti.

Eski ABD First Lady'sinin, eşi John F. Kennedy'ye suikast yapıldığı gün giydiği kostümü yeniden canlandıran 35 yaşındaki oyuncu, bunun 'olağanüstü cesaretinin bir göstergesi' olduğunu söyleyerek kendini savundu.

Önceki gün New York'ta bir Cadılar Bayramı partisine katılan Fox, ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy'nin hayatını kaybetmesine yol açacak şekilde vurulduğu 1963 başkanlık konvoyunda, Jackie Kennedy'nin giydiği kruvaze pembe elbiseyi giydi.

Julia Fox

REKLAM

Eski First Lady, olay olduğunda, kanlı kostümünü değiştirmeyi reddetmiş ve yardımcısı ona bunu önerdiğinde "Hayır, Jack'e ne yaptıklarını görsünler" demişti.

Ancak suikast anını kıyafetiyle yeniden canlandıran Julia Fox, hem hayranları ve hem de John F. Kennedy'nin torunu Jack Schlossberg tarafından 'zevksiz' ve 'saygısız' olarak nitelendirildi, seçimi sert bir dille eleştirildi.

Julia Fox, Instagram'da paylaştığı gönderide, kanlı kıyafet seçiminin gerekçesini şöyle açıkladı: Pembe takım elbiseyle Jackie Kennedy gibi giyindim. Bir kostüm olarak değil, bir mesaj olarak seçtim.