Junior - Atletico Huila sahaya çıkıyor

Kolombiya Primera A Clausura maçında Junior ile Atletico Huila, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:30. Junior 7 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Atletico Huila 2 puanda ve 15. sırada. Junior son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Huila, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 787 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Junior kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Atletico Huila sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Junior son haftadaki Deportivo Pasto müsabasında 1-2 kazandı.

Atletico Huila ise Expreso Rojo karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Junior, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Atletico Huila, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Huila 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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