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        Haberler Dünyadan Justin Bieber'a ne oluyor? Temsilcisi uyuşturucu kullandığı iddialarına yanıt verdi - magazin haberleri

        Justin Bieber'ın temsilcisi uyuşturucu iddialarına yanıt verdi

        Son dönemde moralsiz ve mutsuz görüntü vermesi nedeniyle mercek altına alınan ve hakkında uyuşturucu kullandığı söylentileri yayılan Justin Bieber'ın temsilcisi açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:18
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        Uyuşturucu söylentilerine yanıt
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        Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Justin Bieber'ın hayranları, şarkıcının bitkin ve mutsuz görünmesi, son gezilerde bazı 'tuhaf' olarak nitelendirilebilecek davranışlar sergilemesi nedeniyle onun hakkında endişelerini dile getirdi. Birçok kişi, Bieber'ın uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

        Justin Bieber'ın temsilcisi, söylentilerin ayyuka çıkmasının ardından açıklama yaparak, 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcının uyuşturucu kullandığı yönündeki 'zararlı' olarak nitelendirdiği iddiaları reddetti.

        Temsilcisi, Grammy ödüllü şarkıcının fiziksel ve zihinsel sağlığıyla ilgili süregelen söylentilerin; "yorucu ve içler acısı olduğunu, bariz gerçeğe rağmen insanların olumsuz, müstehcen, zararlı anlatıları canlı tutmaya kararlı olduklarını gösterdiğini" söyledi.

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        Hailey Bieber ile 2018'de evlenen, geçen yıl ağustos ayında Jack Blues adını verdiği oğlu dünyaya gelen ünlü şarkıcının, evliliğinde sorun yaşadığı yönündeki iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Bieber'ın temsilcisi, bu iddialar için de; "Justin, Hailey ile birlikte hayatının en iyi dönemlerinden birini yaşıyor" açıklamasını yaptı.

        Temsilci ayrıca Justin Bieber'ın geçen yıl, "artık kendisine bir yararı olmayan birkaç yakınıyla arkadaşlığını ve iş ilişkisini sona erdirmesinin kendisi için çok dönüştürücü olduğunu" da söyledi.

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        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
        #uyuşturucu
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