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        Haberler Dünyadan Justin Bieber: Him kimseye hiçbir şey borçlu değiliz - magazin haberleri

        Justin Bieber: Him kimseye hiçbir şey borçlu değiliz

        Bir süredir ruhsal sorun yaşadığı ve eşiyle aralarının bozuk olduğu söylentileri ortada dolaşan Justin Bieber; "Kanıtlamamız gereken hiçbir şey yok. Hiç kimseye hiçbir şey borçlu değiliz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:37
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        "Hiçbir şey borçlu değiliz"
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        Son dönemde hakkında ruh sağlığının iyi olmadığı, uyuşturucu kullandığı ve eşi Hailey Bieber ile arasının bozuk olduğu haberleri çıkan Justin Bieber, sosyal medyadan sert bir açıklamada bulundu.

        31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, Instagram paylaşımında; "Bugün, kanıtlamamız gereken hiçbir şey yok. Bugün, kabul edip alacağımız tek şey hayat armağanı. Bize hiçbir şey borç verilmedi. Biz de hiç kimseye hiçbir şey borçlu değiliz" diye yazdı.

        Bir süre önce, şarkıcının temsilcisi, uyuşturucu kullandığı ve tuhaf davranışlar sergilediği yönündeki söylentileri yalanlamıştı. Söylentilerin "yorucu ve acınası" olduğunu söylemiş ve apaçık gerçeğe rağmen insanların olumsuz, zararlı anlatıları canlı tutmaya kararlı olmasını eleştirmişti.

        Temsilci, geçen yılın Justin Bieber için çok dönüştürücü olduğunu, artık kendisine iyi gelmeyen birkaç yakın arkadaşıyla ilişkisini ve iş bağlantısını sonlandırdığını belirtmişti.

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        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
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